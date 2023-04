Descente aux flambeaux Station du Col de Rousset, 8 février 2023, Saint-Agnan-en-Vercors.

Station du Col de Rousset : descente des enfants à partir de 18h30, suivie à 19h de la descente des moniteurs qui s’appliqueront à vous dessiner un joli serpentin…

Vin chaud et boissons chaudes offertes !.

2023-02-08 à 18:30:00 ; fin : 2023-03-08 19:30:00. .

Station du Col de Rousset

Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Col de Rousset station: children’s descent from 6.30 pm, followed at 7 pm by the descent of the instructors who will try to draw you a pretty serpentine..

Mulled wine and hot drinks offered !

Estación del Col de Rousset: descenso de niños a partir de las 18:30, seguido a las 19:00 por el descenso de los monitores que le dibujarán una bonita serpentina..

Se ofrece vino caliente y bebidas calientes

Station Col de Rousset: Abfahrt der Kinder ab 18:30 Uhr, gefolgt von der Abfahrt der Skilehrer um 19 Uhr, die sich bemühen werden, Ihnen eine schöne Schlange zu zeichnen..

Glühwein und heiße Getränke werden angeboten!

