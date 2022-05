Matinée mer et littoral durable Salle de la Grande Ourse, 13 octobre 2020 09:00, Saint-Agathon.

Gestion durable et intégrée des espaces littoraux et maritimes et opportunités d’innovation permettant de concilier développement économique et impératifs écologiques.

La technopole Anticipa Lannion Guingamp, avec le soutien de la Région Bretagne, de Guingamp-Paimpol-Agglomération et du Pôle Mer, organise chaque année une rencontre consacrée aux activités maritimes, aux algues, à l’aquaculture…

L’édition 2020, aura lieu le mardi 13 octobre 2020 à St Agathon (Salle de la Grande Ourse) et sera consacrée à la gestion durable et intégrée des espaces littoraux et maritimes ainsi qu’aux opportunités d’innovation permettant de concilier développement économique et impératifs écologiques.

Cette matinée sera l’occasion pour les gestionnaires de l’espace maritime et littoral, les élus, les bureaux d’études, les laboratoires de recherche et les entreprises de se rencontrer et d’échanger notamment sur :

-*- Les enjeux de l’érosion côtière et des changements climatiques

-* – La stratégie de gestion du trait de côte

-* – L’éolien en mer

Le programme définitif sera prochainement dévoilé.

Salle de la Grande Ourse, Saint-Agathon

