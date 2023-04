La Nuhe Par La Cie L’Hypothèse Optimiste LA GRANDE OURSE Saint-AGATHON Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

La Nuhe Par La Cie L’Hypothèse Optimiste LA GRANDE OURSE, 14 avril 2023, Saint-AGATHON. La Nuhe Par La Cie L’Hypothèse Optimiste LA GRANDE OURSE. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 21:00 (2023-04-14 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Une adolescente, en proie aux injonctions survoltées de notre monde contemporain, rencontre fortuitement la philosophie des peuples amérindiens. Y aurait-il une brèche pour habiter autrement notre réalité ? Tout public à partir de 12 ans Texte : May Bouhada // Mise en scène : Véronique Widock // Interprétation : Lia Khizioua Ibanez, Gaelle Héraut, Manuel Ulloa Colonia // Création lumières : Maurice Fouilhé // Création sonore : Dominique Vasseur // Scénographie : Franck Jamin // Costume et objets scéniques : Didier Jacquemin, Charlotte Mariette. La Nuhe Par La Cie L’Hypothèse Optimiste Votre billet est ici LA GRANDE OURSE Saint-AGATHON Hent Meur Côtes dArmor 15.0

