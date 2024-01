Conférence pour les professionnels Rue de Hent Meur Saint-Agathon, mardi 20 février 2024.

Conférence pour les professionnels Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:00:00

fin : 2024-02-20 17:00:00

LE CIAS propose une conférence sur la gestion des écrans et la surexposition ; à destination uniquement des professionnels en lien avec des enfants, les jeunes et les familles. Animée par le Dr Anne-Lise Ducanda, médecin et conférencière UNESCO. Sur inscription.

.

Rue de Hent Meur La Grande Ourse

Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne cias@guingamp-paimpol.bzh



L’événement Conférence pour les professionnels Saint-Agathon a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol