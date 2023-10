MAMIE JOTAX Salle du Petit Carré d’Art Saint-Affrique, 26 janvier 2024 20:30, Saint-Affrique.

MAMIE JOTAX Salle du Petit Carré d’Art Saint-Affrique Vendredi 26 janvier 2024, 20h30

Un concert captivant où les deux poly-saxophonistes ne manquent ni d’air, ni d’humour ! Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 1

Mamie Jotax

Vendredi 26 janvier 2024 – Salle du Petit Carré d’Art – Saint-Affrique

20H30

Gourmandes d’influences bigarrées et panachant les registres, Carmen et Camille voguent parmi les musiques expérimentales contemplatives et jonglent avec des chants traditionnels du monde.

Du néant aseptisé émerge un jardin étrange, baroque et coloré. Les éléments organiques éclosent et se transforment sous le regard malicieux et les doigts magiques des deux musiciennes. Elles jouent, dialoguent, se disputent avec leurs multiples instruments, leur voix, leur corps. Mamie Jotax déploie une musique libre, déliée, pleine d’humanité et de malice.

La mise en scène est précise, la dramaturgie parfaite. Mamie Jotax, c’est un concert captivant, du plaisir pour les yeux et pour les oreilles.

Camille Maussion saxophones soprano et ténor, voix, compositions, arrangements

Carmen Lefrançois saxophones alto, soprano et baryton, flûte, voix, compositions, arrangements

Autour du concert : ateliers dans les crèches et les écoles de la commune dans le cadre des Itinéraires du Département de l’Aveyron

Concert en partenariat avec la commune de Saint-Affrique.

Tarif plein : 13 € | Tarif réduit : 8 € | Gratuit pour les moins de 10 ans

Billetterie en ligne sur millaujazz.fr, à la MEP de Saint-Affrique et le jour du concert, sur place, dans la limite des places disponibles. Attention, jauge très réduite, pensez à réserver !

Salle du Petit Carré d’Art , 7 rue Frangi et Ortega, 12400 Saint-Affrique Saint-Affrique 12400 Aveyron