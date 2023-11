Bourse aux Jouets 2023 Saint-Affrique, 2 décembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Salut les MALins et les MALines ! C’est bientôt le moment que vous attendiez tous avec impatience : la Bourse aux Jouets du Ministère des Affaires Ludiques du Sud Aveyron est de retour pour une nouvelle édition, et ça va être MAL-ment bien.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Hello MALins and MALines! It’s the moment you’ve all been waiting for: the South Aveyron Ministry of Playful Affairs Toy Fair is back for another edition, and it’s going to be MAL-ly good!

¡Hola MALE y MALINE! Ya casi es hora del evento que todos estabais esperando: el Salón del Juguete del Sur de Aveyron vuelve en una nueva edición, ¡y va a ser MUY divertido!

Hallo MALins und MALines! Bald ist es soweit, und Sie alle haben schon sehnsüchtig darauf gewartet: Die Spielzeugbörse des Ministeriums für spielerische Angelegenheiten des südlichen Aveyron geht in eine neue Runde, und es wird MAL-ment gut werden

Mise à jour le 2023-11-14 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT