100 km de Millau : 51e édition Boulevard de Verdun et Salle des Fêtes, 30 septembre 2023, Saint-Affrique.

50e édition, c’est la plus ancienne des manifestations sportives au niveau local puisque le premier départ a été donné en 1972. Elle est également l’épreuve de la spécialité la plus courue au niveau national comme au niveau européen..

Boulevard de Verdun et Salle des Fêtes

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



This event which takes place for the 50th time this year is the oldest sporting event held at the local level as the start of the first edition was given in 1972.

en su 50ª edición, es el evento deportivo más antiguo a nivel local, ya que la primera salida se dio en 1972. También es el evento más popular de la especialidad tanto a nivel nacional como europeo.

50. Ausgabe ist die älteste Sportveranstaltung auf lokaler Ebene, da der erste Start 1972 erfolgte. Sie ist auch die am häufigsten ausgetragene Spezialveranstaltung auf nationaler und europäischer Ebene.

