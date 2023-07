Fêtes des cazes Saint-Affrique, 26 août 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Comme chaque année le Comité des Fêtes des Cazes vous invite à festoyer.

2023-08-26 fin : 2023-08-27 . .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Like every year, the Comité des Fêtes des Cazes invites you to celebrate

Como cada año, el Comité des Fêtes des Cazes le invita a celebrar

Wie jedes Jahr lädt das Comité des Fêtes des Cazes Sie zum Feiern ein

Mise à jour le 2023-06-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN