Foire Alternabio boulevard de Verdun Saint-Affrique Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Affrique

Foire Alternabio boulevard de Verdun, 4 juin 2023, Saint-Affrique. L’association ALTERNA’BIO vous propose sa foire consacrée à l’écologie..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

boulevard de Verdun

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



The ALTERNA’BIO association offers its fair dedicated to ecology. La asociación ALTERNA’BIO le propone su feria dedicada a la ecología. Der Verein ALTERNA’BIO bietet Ihnen seine Messe an, die der Ökologie gewidmet ist. Mise à jour le 2023-04-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Saint-Affrique Autres Lieu boulevard de Verdun Adresse boulevard de Verdun Ville Saint-Affrique Departement Aveyron Lieu Ville boulevard de Verdun Saint-Affrique

boulevard de Verdun Saint-Affrique Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-affrique/

Foire Alternabio boulevard de Verdun 2023-06-04 was last modified: by Foire Alternabio boulevard de Verdun boulevard de Verdun 4 juin 2023 boulevard de Verdun Saint-Affrique

Saint-Affrique Aveyron