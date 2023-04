Bain de forêt, 9 avril 2023, Saint-Affrique.

Vivez l’expérience unique d’un Bain de forêt ! Au programme : respiration, relaxation, ancrage énergétique, éveil sensoriel, marche pieds nus. Une parenthèse bien-être et un moment magique de connexion à la nature….

2023-04-09 à ; fin : 2023-04-09 . 20 EUR.

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Live the unique experience of a Forest Bath! On the program: breathing, relaxation, energy anchoring, sensory awakening, barefoot walking. A well-being interlude and a magical moment of connection to nature…

¡Viva la experiencia única de un baño de bosque! En el programa: respiración, relajación, anclaje energético, despertar sensorial, caminar descalzo. Un momento de bienestar y una conexión mágica con la naturaleza…

Erleben Sie die einzigartige Erfahrung eines Waldbades! Auf dem Programm stehen Atmung, Entspannung, Energieverankerung, Erweckung der Sinne und Barfußlaufen. Eine Auszeit zum Wohlfühlen und ein magischer Moment der Verbindung mit der Natur…

