Exposition Saint-Aff Express 6 place Paul Painlevé, 9 janvier 2023, Saint-Affrique.

En ce début d’année 2023, la Maison de la Mémoire s’est transformée en hall de gare : immersion dans le passé dès l’entrée avec la scénographie accompagnant les panneaux de la nouvelle exposition « Saint-Aff Express »..

6 place Paul Painlevé

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



At the beginning of this year 2023, the House of Memory has been transformed into a station hall: immersion in the past from the entrance with the scenography accompanying the panels of the new exhibition « Saint-Aff Express ».

A principios de 2023, la Casa de la Memoria se transforma en vestíbulo de estación: inmersión en el pasado desde la entrada con la escenografía que acompaña los paneles de la nueva exposición « Saint-Aff Express ».

Zu Beginn des Jahres 2023 hat sich das Maison de la Mémoire in eine Bahnhofshalle verwandelt: Eintauchen in die Vergangenheit gleich am Eingang mit der Szenografie, die die Tafeln der neuen Ausstellung « Saint-Aff Express » begleitet.

