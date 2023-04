Concert Eglise Saint Jean Baptiste, 30 avril 2023, Saint-Abit.

Concert vocal de polyphonies corses et chants du monde par les groupes » De vives Voix » de Saint Abit et le chœur d’hommes « La Solorma » de Grenoble..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . .

Eglise Saint Jean Baptiste Rue de l’Église

Saint-Abit 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Vocal concert of Corsican polyphonies and songs of the world by the groups « De vives Voix » from Saint Abit and the men’s choir « La Solorma » from Grenoble.

Concierto vocal de polifonías corsas y canciones del mundo a cargo de los grupos « De vives Voix » de Saint Abit y el coro masculino « La Solorma » de Grenoble.

Vokalkonzert mit korsischen Polyphonien und Liedern aus aller Welt von den Gruppen » De vives Voix » aus Saint Abit und dem Männerchor « La Solorma » aus Grenoble.

