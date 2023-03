Echappées Baie – A la ferme : glaces artisanales Sains Sains Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Sains

Echappées Baie – A la ferme : glaces artisanales, 18 juillet 2023, Sains Sains. Echappées Baie – A la ferme : glaces artisanales Place de l’église Sains Ille-et-Vilaine

2023-07-18 – 2023-07-18 Sains

Ille-et-Vilaine Sains . Après une petite marche au cours de laquelle les différents systèmes de production laitières seront expliqués, découvrez l’atelier de fabrication de glaces au lait de ferme. Apprenez tout sur les crèmes glacées, sorbets aux parfums étonnants et autres desserts glacés. Après la théorie, c’est le moment de savourer. Dégustation-vente.

Pensez à votre sac isotherme Distance : 4km. Durée : 2h. Programme complet des Echappées Baie en téléchargement ci-dessous. Sains

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Sains Autres Lieu Sains Adresse Place de l'église Sains Ille-et-Vilaine Ville Sains Sains Departement Ille-et-Vilaine Tarif Lieu Ville Sains

Sains Sains Sains Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sains sains/

Echappées Baie – A la ferme : glaces artisanales 2023-07-18 was last modified: by Echappées Baie – A la ferme : glaces artisanales Sains 18 juillet 2023 ille-et-vilaine Place de l'église Sains Ille-et-Vilaine Sains

Sains Sains Ille-et-Vilaine