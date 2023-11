Spectacle de Noël à Sainneville Sainneville, 2 décembre 2023, Sainneville.

Sainneville,Seine-Maritime

Le Père Noël arrive à Sainneville le 02 décembre !

La commune de Sainneville-sur-Seine invite le Centre Artistique de l’Estuaire de Saint-Vigor d’Ymonville pour un spectacle de Noël qui se déroulera à la salle des fêtes.

Rendez-vous le 02 décembre à 14h

Ouvert à tous.

Sainneville 76430 Seine-Maritime Normandie



Santa Claus arrives in Sainneville on December 02!

The commune of Sainneville-sur-Seine has invited the Centre Artistique de l’Estuaire from Saint-Vigor d’Ymonville to put on a Christmas show in the village hall.

See you on December 02 at 2pm

Open to all

Papá Noel llega a Sainneville el 2 de diciembre

Sainneville-sur-Seine invita al Centre Artistique de l’Estuaire de Saint-Vigor d’Ymonville a presentar un espectáculo navideño en la sala del pueblo.

Nos vemos el 2 de diciembre a las 14:00

Abierto a todos

Der Weihnachtsmann kommt am 02. Dezember nach Sainneville!

Die Gemeinde Sainneville-sur-Seine lädt das Centre Artistique de l’Estuaire aus Saint-Vigor d’Ymonville zu einer Weihnachtsaufführung ein, die im Festsaal stattfindet.

Treffpunkt am 02. Dezember um 14 Uhr

Offen für alle

