Balade naturaliste : arbres et eau Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois Catégories d’Évènement: Nord

Sainghin-en-Mélantois

Balade naturaliste : arbres et eau Sainghin-en-Mélantois, 9 septembre 2023, Sainghin-en-Mélantois. Balade naturaliste : arbres et eau Samedi 9 septembre, 09h30 Sainghin-en-Mélantois Gratuit L’eau, élément essentiel à la vie, est partout et dans chaque être vivant.

Des racines à la cime, découvrez les interactions entre l’eau et l’arbre.

Apprenez aussi à mieux reconnaître les arbres grâce à leurs feuilles, fruits et autres richesses.

Grâce à des jeux sensoriels, scientifiques, et artistiques, laissez-vous embarquer le temps d’une rencontre avec la forêt.

Balade animée par Nord Nature Chico Mendès

Rendez-vous : 9h30

Durée : 2h

A partir de 6 ans

20 participants par séance

Lieu: Parking rue du Stade, 59262 Sainghin-en-Mélantois

N° de tél pour renseignements: 03 20 12 85 00 Sainghin-en-Mélantois rue du Stade, 59262 Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T09:30:00+02:00 – 2023-09-09T11:30:00+02:00

2023-09-09T09:30:00+02:00 – 2023-09-09T11:30:00+02:00 racines eau Vincent LECYGNE

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Sainghin-en-Mélantois Autres Lieu Sainghin-en-Mélantois Adresse rue du Stade, 59262 Sainghin-en-Mélantois Ville Sainghin-en-Mélantois Departement Nord Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois

Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainghin-en-melantois/

Balade naturaliste : arbres et eau Sainghin-en-Mélantois 2023-09-09 was last modified: by Balade naturaliste : arbres et eau Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois 9 septembre 2023 Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois

Sainghin-en-Mélantois Nord