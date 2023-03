Balade naturaliste : dans l’humidité du sous-bois Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois Catégories d’Évènement: Nord

Sainghin-en-Mélantois

Balade naturaliste : dans l’humidité du sous-bois Sainghin-en-Mélantois, 16 avril 2023, Sainghin-en-Mélantois. Balade naturaliste : dans l’humidité du sous-bois Dimanche 16 avril, 14h00 Sainghin-en-Mélantois Gratuit Lorsque les feuilles d’arbres peinent encore à débourrer, et que le printemps sort le bout de son nez, les fleurs des bois s’épanouissent ! Elles jouissent des rayons du Soleil qui parviennent, pour quelques semaines encore, jusqu’au pied des arbres. Ces fleurs des bois disparaîtront bien vite que les feuilles des arbres apporteront de l’ombre dans le sous-bois. Alors vite ! Allons les observer tant qu’elles sont là ! Balade animée par Conservatoire Botanique National de Bailleul Rendez-vous de 14h à 16h Lieu : Parking de l’Église Saint Nicolas, 344 rue du Maréchal Leclerc, 59262 Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois 344 RUE DU MARECHAL LECLERC SAINGHIN EN MELANTOIS Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.49.00.83 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T14:00:00+02:00 – 2023-04-16T16:00:00+02:00

2023-04-16T14:00:00+02:00 – 2023-04-16T16:00:00+02:00 Claire Poitout

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Sainghin-en-Mélantois Autres Lieu Sainghin-en-Mélantois Adresse 344 RUE DU MARECHAL LECLERC SAINGHIN EN MELANTOIS Ville Sainghin-en-Mélantois Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois

Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainghin-en-melantois/

Balade naturaliste : dans l’humidité du sous-bois Sainghin-en-Mélantois 2023-04-16 was last modified: by Balade naturaliste : dans l’humidité du sous-bois Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois 16 avril 2023 Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois

Sainghin-en-Mélantois Nord