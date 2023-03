Balade naturaliste : après la pluie, le oiseaux Sainghin en Mélantois Sainghin-en-Mélantois Catégories d’Évènement: Nord

Balade naturaliste : après la pluie, le oiseaux Sainghin en Mélantois, 12 avril 2023, Sainghin-en-Mélantois. Balade naturaliste : après la pluie, le oiseaux Mercredi 12 avril, 10h00 Sainghin en Mélantois Gratuit L’hiver et ses pluies touchent à leur fin, nos chers amis à plumes reviennent chanter la sérénade. Partons les découvrir dans le Bois de la Noyelle.

Animé par Nord Nature Environnement

Rendez-vous de 10h à 12h

Lieu : Église de Sainghin en Mélantois, contour de l’église St Nicolas Sainghin en Mélantois Contour de l’Eglise 59262 Sainghin en Mélantois Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 88 49 33 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T10:00:00+02:00 – 2023-04-12T12:00:00+02:00

