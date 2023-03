Balade naturaliste : comptons les mares Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois Catégories d’Évènement: Nord

Balade naturaliste : comptons les mares Sainghin-en-Mélantois, 25 mars 2023, Sainghin-en-Mélantois. Balade naturaliste : comptons les mares Samedi 25 mars, 14h00 Sainghin-en-Mélantois Gratuit Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et la MEL ont souhaité mettre en place un outil participatif de recensement des mares afin de dresser un état des lieux tout en sensibilisant les citoyens aux enjeux importants liés leur préservation www.carto-groupemares.org.

Venez découvrir cet outil et le monde de la mare.

Balade animée par Nord Nature Environnement

Rendez-vous de 14h à 16h

Durée 2h

Tout public

Lieu : Contour de l’église St Nicolas à Sainghin en Mélantois Sainghin-en-Mélantois Eglise saint Nicolas 59700 SAINGHIN EN MELANTOIS Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 88 49 33 »}] [{« link »: « http://www.carto-groupemares.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T16:00:00+01:00

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T16:00:00+01:00 balade nature Claire Poitout

