Nantes SAIN Loire-Atlantique, Nantes RAS ABUBAKAR SAIN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

RAS ABUBAKAR SAIN, 27 novembre 2021 21:00, Nantes. SAIN.

Samedi 27 novembre, 21h00 RAS ABUBAKAR * Ras Abubakar est le sélecteur et le maître de cérémonie de la Sono Mondiale. Il fait partie du sound system Zion Gate Hi-Fi. L’idée est d’élargir le style des sélections en passant du reggae à la soul, du ska à la cumbia, du konpa au calypso, du funk à l’afrobeat tout en procédant de la même manière qu’un sound system reggae roots ; c’est à dire une seule platine, un pré-amp, une chambre d’écho et une sirène. L’objectif est de voyager autour du monde avec toutes les musiques qui groovent. *

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h00

* SAIN 93 rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu SAIN Adresse 93 rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville SAIN Nantes