Saillé fait son marché Saillé Saillé, 5 août 2023, Saillé.

Au cœur du village, venez faire votre marché et profiter de la soirée ! Animations pour toute la famille, buvettes et restauration sur place.

Et à l’occasion de sa cinquième édition, Saillé fête son marché en vous proposant des surprises !

Dates des marchés : le samedi 22 juillet, les 5 et 19 août.

Ouverts à tous.

Saillé Saillé 44350 Saillé 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-08-05T18:00:00+02:00 – 2023-08-05T22:00:00+02:00

marché créateurs

La Contrebande