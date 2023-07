Saillé fait son marché Saillé Saillé, 22 juillet 2023, Saillé.

Saillé fait son marché Samedi 22 juillet, 18h00 Saillé Entrée libre

Au cœur du village, venez faire votre marché et profiter de la soirée ! Animations pour toute la famille, buvettes et restauration sur place.

Et à l’occasion de sa cinquième édition, Saillé fête son marché en vous proposant des surprises !

Dates des marchés : le samedi 22 juillet, les 5 et 19 août.

Ouverts à tous.

Saillé 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T18:00:00+02:00 – 2023-07-22T22:00:00+02:00

