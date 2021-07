Saillé Rue du Prieuré Loire-Atlantique, Saillé Saillé fait son marché Rue du Prieuré Saillé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rue du Prieuré, le samedi 17 juillet à 18:00

Entre 18h et 21h30, au retour de la plage, venez-y déguster des huîtres avec un verre de Muscadet bio, escargots, du pain, des légumes et pleins d’autres produits locaux. Activité pour les enfants et restauration sur place possible. L’ambiance festive et conviviale de ce marché saura vous séduire ! Pour sa 3ème édition, « Saillé fait son marché» s’installe de nouveau au centre du village. Rue du Prieuré Rue du Prieuré Saillé Guérande Saillé Loire-Atlantique

2021-07-17T18:00:00 2021-07-17T21:30:00

