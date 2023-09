Fête de la Saint-Clair Saillé 44350 Guerande Guérande, 15 octobre 2023, Guérande.

Fête de la Saint-Clair Dimanche 15 octobre, 09h00 Saillé 44350 Guerande

Folklore et Traditions – Bars – Restauration – Animations et jeux – Danses – Vide-Grenier – Manèges et animatons tout au long de la journée.

Saillé 44350 Guerande Saillé 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 14 34 26 »}, {« type »: « email », « value »: « ape.saille@yahoo.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/fete-de-la-saint-clair-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

CULTURE FETEFOIRE