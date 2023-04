Brocante Centre village, 12 août 2023, Saillans.

La brocante d’été, organisée par l’association « Vivre à Saillans » aura lieu samedi 12 août dans les rues et sur les places du village. Buffet, buvette..

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . .

Centre village

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The summer flea market, organized by the association « Vivre à Saillans » will take place Saturday, August 12 in the streets and squares of the village. Buffet, refreshments.

El mercadillo de verano, organizado por la asociación « Vivre à Saillans », tendrá lugar el sábado 12 de agosto en las calles y plazas del pueblo. Buffet, refrescos.

Der Sommerflohmarkt, der vom Verein « Vivre à Saillans » organisiert wird, findet am Samstag, den 12. August in den Straßen und auf den Plätzen des Dorfes statt. Buffet, Getränkestand.

