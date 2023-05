Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal Place de la République, 13 juillet 2023, Saillans.

Fête Nationale à Saillans : 19h déambulation en fanfare, 21h retraite aux flambeaux, 22h descente de canoës illuminés sur la Drôme, 22h30 feu d’artifice en bord de Drôme et bal..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Place de la République

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



National Holiday in Saillans: 7pm marching band, 9pm torchlight retreat, 10pm descent of illuminated canoes on the Drôme, 10:30pm fireworks on the banks of the Drôme and dance.

Fiesta Nacional en Saillans: a las 19:00, banda de música; a las 21:00, desfile de antorchas; a las 22:00, piragüismo en la Drôme; a las 22:30, fuegos artificiales a orillas de la Drôme y baile.

Nationalfeiertag in Saillans: 19 Uhr Umzug mit Blaskapelle, 21 Uhr Fackelzug, 22 Uhr Fahrt mit beleuchteten Kanus auf der Drôme, 22.30 Uhr Feuerwerk am Ufer der Drôme und Tanz.

