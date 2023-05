Fête des écoles de Saillans Boulevard de l’Echo, 30 juin 2023, Saillans.

Pour fêter la fin de l’année scolaire, les écoliers de Saillans vous invitent à la la fête des écoles..

2023-06-30

Boulevard de l’Echo

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the end of the school year, the schoolchildren of Saillans invite you to the school festival.

Para celebrar el fin de curso, los escolares de Saillans le invitan a la fiesta de la escuela.

Um das Ende des Schuljahres zu feiern, laden die Schülerinnen und Schüler von Saillans Sie zum Schulfest ein.

