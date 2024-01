Faubourg 26 – Connection Théâtre du Temple Saillans, vendredi 12 avril 2024.

Faubourg 26 – Connection Théâtre du Temple Saillans Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Connection nous invite à suivre le voyage de 2 danseurs qui, voulant sortir d’un système, du quotidien, partent à la recherche de quelque chose de plus profond et intime. La danse pour dire à leur façon les choses de la vie, de manière sensible, poétique.

EUR.

Théâtre du Temple 11 Faubourg du Temple

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes assofaubourg26@gmail.com



L’événement Faubourg 26 – Connection Saillans a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans