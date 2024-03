SAILING BEFORE THE WIND AMPLI ‘LA ROUTE DU SON’ Billere, vendredi 5 avril 2024.

Vendredi 05 Avril La Route du Son 21h00 Billère Ampli & PCP présentent :SAILING BEFORE THE WIND BUFORD JR COLD HOPEMETAL CORESAILING BEFORE THE WINDFormé en 2011 à Tokyo, Sailing Before The Wind est un groupe de metalcore avec une histoire mouvementée dont le bassiste Bitoku est le seul membre original.Malgré ces nombreux changements de line-up, le groupe a sorti plusieurs EP acclamés, dont Judgement (2012), Sanctuary (2016) et Revised Standards (2019) qui a atteint la 2ème place du classement Apple Music Metal au Japon.Sailing Before The Wind est connu pour ses concerts énergiques et sa base de fans underground croissante. Le groupe continue de sortir de la musique et de se produire en live.BUFORD JR Buford Junior est un groupe de sludge noise rock français, originaire de Pau. Le groupe s’est formé en 2022 et rassemble des nerds punks amateurs de sons undergrounds. Leur style unique coalise une solide section basse batterie et une dose généreuse de riffs sales et de guitares discordantes avec des voix influencées par le hardcore et le grindcore.COLD HOPECold Hope est un groupe de Metal Hard-Core Palois composé de 4 membres qui jouent un Hard-Core original, voir originel (comprendre “old school”), avec de grosses influences de Thrash voir de Death Metal.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 21:00

Réservez votre billet ici

AMPLI ‘LA ROUTE DU SON’ ALLEE MONTESQUIEU 64140 Billere 64