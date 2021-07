Marseille LE LEVANTIN Bouches-du-Rhône, Marseille SAIL ON THE BEAT // BEATitude LE LEVANTIN Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SAIL ON THE BEAT // BEATitude LE LEVANTIN, 8 août 2021-8 août 2021, Marseille. SAIL ON THE BEAT // BEATitude

LE LEVANTIN, le dimanche 8 août à 18:00

LE DIMANCHE 8 AOUT BEATitude t’embarque pour la DERNIERE SAIL on The BeaT de la saison ! NAVIGATION, TECHNO & ROSE FRAPPE !! Au départ du vieux port de Marseille, embarquez durant 4h. Nous voguerons dans nos chères calanques dans une atmosphère festive et effervescente. Une piste de danse sur l’eau de 300m2 Dj’s, Cocktails, coucher de soleil sur la grande bleue…. Seulement 100 privilégiés pourront y participer, ne tardez pas à prendre vos places. .Programmation: GREEN TOLEK / EVE DAHAN & more… Réservation croisière: Tarif par personne : 40€ (+ frais de réservation) Donne droit d’accès à une personne [https://yurplan.com/event/SAIL-ON-THE-BEAT-BEATITUDE/71589#/](https://yurplan.com/event/SAIL-ON-THE-BEAT-BEATITUDE/71589#/) EVENEMENT UNIQUEMENT SUR PREVENTE LEVANTIN CATAMARAN Vieux Port, 72 Quai du Port, 13002 Marseille Réservation: Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à nous contacter sur [evadobrazil@gmail.com](mailto:evadobrazil@gmail.com) ►Nous vous conseillons de prévoir large pour vous garer vu que la zone est devenue piétonne le dimanche autour du vieux port. ►Pas de restauration compris dans le prix, ni vendue sur place, il vous est conseillé de prévoir un pique-nique, glacière autorisé (pas d’alcool). ►Message du Levantin : Si une seule personnes est pris à consommer ou avoir des stupefiants sur elle, la croisière sera annulée et le capitaine retournera à quai aussitôt. ► Heure d’arriver sur le quai : 17h45 les tickets étant vérifier avant embarquement. ► Heure limite d’embarquement : 18h15 ► Horaires événement : 18h30 – 22h30 ► Parking public à proximité du Vieux-PortParking Q-Park Vieux Port / Hôtel de Ville – Marseille Passage Pentecontore 13002 MARSEILLE ► Bar : Alcool 3ème catégorie / Soft ► Carte bancaire acceptée. Prévoir du liquide le TPE ne fonctionnant pas toujours en mer. ►►► Ne pas oublier une petite laine pour les frileux(ses), il peut faire humide en mer la nuit. Il est fortement conseillé de prendre vos maillots de bain. Un pique-nique est autorisé et même recommandé, la mer ça creuse !! Il vous sera demandé de vous déchausser à bord. ►►►►►►INFORMATIONS REGLES SANITAIRES A RESPECTER : Le port du masque est obligatoire. Lavage des mains obligatoire à l’entrée du bateau et régulièrement pendant la navigation, du gel sera à votre disposition. ►►► IL EST IMPERATIF D’ ARRIVER A L’HEURE AFIN DE POUVOIR APPAREILLER DANS LES TEMPS. TOUTE PERSONNE NE SE PRESENTANT PAS A L’EMBARQUEMENT PERDRA SON BILLET. Aucun remboursement ne sera effectué. A noter que BEATitude décline toutes responsabilité, en cas de revente ou d’échange de billet hors de son circuit. Nous vous invitons à nous communiquer le nom des éventuels revendeurs afin de vérifier l’authenticité des billets ou à passer par TicketSwap .En cas de problème ● Contact↳ Mail : [evadobrazil@gmail.com](mailto:evadobrazil@gmail.com) Tel : 06 25 72 85 38 En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement tient compte des mesures sanitaires actuelles. L’événement est susceptible d’être filmé et diffusé, vous êtes priés de faire savoir aux organisateurs si vous ne voulez pas l’être.Nous vous remercions pour votre confiance et votre compréhension. BEATitude/Eve DAHAN [https://www.facebook.com/eve.dahan.beatitudehttps](https://www.facebook.com/eve.dahan.beatitudehttps):… [https://www.instagram.com/eve_dahan_dj](https://www.instagram.com/eve_dahan_dj)

40,82€ en pré-vente

♫♫♫ LE LEVANTIN Quai du port, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T18:00:00 2021-08-08T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu LE LEVANTIN Adresse Quai du port, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville LE LEVANTIN Marseille