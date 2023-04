Saigon Soul Revival New Morning Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 18 mai 2023

de 19h30 à 22h00

Tarif New Morning : 27.50 EUR

Emmené par la chanteuse Nguyen Anh Minh et le bassiste Gabriel Kaouros, Saigon Soul Revival est un jeune quintet d’Hô-Chi-Minh-Ville qui fait sensation dans le registre Retro-soul. Pour la première fois, Ils foulent une scène française et présentent l’album « Hoa Am Xua ». Né en 2016, le Saigon Soul Revival fait revivre avec talent le Nhac Vang, « musique dorée », répertoire où les chansons d’amour, de guerre et de luttes sociales du peuple vietnamien se mêlaient aux sons occidentaux de l’époque. Du milieu des années 60’s jusqu’à la fin de la guerre, les rues et les clubs de Saigon vibrent au rythme de la bouillonnante scène locale qui intègre à la musique traditionnelle vietnamienne les sons psyché rock, jazz soul-funk américains ainsi que des formes musicales de l’ouest, telles que le tango et le boléro. Avec les deux volumes de ses compilations Saigon Supersound, l’excellent label INFRACom! avait exhumé une collection de ces trésors musicaux devenus rares car souvent interdits et détruits par le régime communiste dès 1975. Suivant l’engouement pour ces compilations et pour la Retro-soul en général, le label allemand signe alors le groupe Saïgon Soul Survival, combo basé à Hô-Chi-Minh-Ville et formé par la chanteuse originaire d’Hanoï, Nguyen Anh Minh, le guitariste Indy Jeremy Vinh Laville, le batteur Nguyen Huong Bao Hieu, le bassiste percussionniste chypriote Gabriel Kaouros et le claviériste Tran Nam Ky. Ils enregistrent en une semaine, les onze titres de Hoa Am Xua, qui signifie « vieilles harmonies ». Sorti juste avant la crise sanitaire, le premier album de Saigon Soul Revival, se réapproprie avec modernité la richesse de cet « âge d’or » musical du Vietnam. Ici les grooves puissants côtoient la légèreté des mélodies vietnamiennes, les guitares et les claviers psyché dansent avec les instruments traditionnels du musicien Thi Hai Phuong, les chorus de cuivres avec un boléro classique. Rejoint par le rappeur Blacka et plusieurs invités, Saigon Soul Revival perpétue avec passion l’héritage d’une musique restée trop longtemps en sommeil. = Line up Minh Anh Nguyen : voix, Dang Nguyen Khoa : claviers, Indy Laville : guitare + dàn nguyet, Gabriel Kaouros : basse, Hieu Nguyen Huong Bao : batterie, Hai Phuong (special guest) : dàn tranh + dan bau New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20230518-5709-saigon-soul-revival.html https://www.facebook.com/events/588213613200530/ https://www.facebook.com/events/588213613200530/ https://www.newmorning.com/20230518-5709-saigon-soul-revival.html

