SAIGON Montpellier, 14 avril 2022, Montpellier.

SAIGON Montpellier

2022-04-14 – 2022-04-16

Montpellier Hérault

EUR 6 30 Entre le Vietnam et la France, entre 1956, année de départ des derniers Français de Saïgon, et 1996, date à laquelle le gouvernement autorise les Vietnamiens ayant émigré à l’étranger (Viet-Kieu) à rentrer dans leur pays natal. Tout se passe dans un restaurant vietnamien à Saïgon, en 1956, ou à

Paris en 1996, dans le 12e arrondissement où se sont installés les exilés vietnamiens. C’est un restaurant comme il en existe beaucoup en France, avec ses fleurs colorées, son décor kitsch, et son karaoké, qui rassemble les récits intimes qui se sont heurtés à la grande histoire :

l’histoire d’un fils avec sa mère, l’histoire de deux amants obligés de se séparer, d’un soldat français qui s’éprend d’une Vietnamienne et la ramène en France.

Un voyage dans l’espace et dans le temps.

+33 800 20 01 65

Montpellier

