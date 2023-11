Volcanisme dans le système solaire SAHM Observatoire de Valcourt Valcourt Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Volcanisme dans le système solaire
Vendredi 15 décembre, 20h30
SAHM Observatoire de Valcourt
Valcourt

par Sylvain Breton

le 15 décembre à 20h30 : Les éruptions volcaniques sont un spectacle particulièrement époustouflant. Les roches fondues remontant à la surface à plusieurs milliers de degrés forment alors des roches qui s’accumulent pour créer des volcans. Est-il possible d’imaginer un tel spectacle sur une autre planète ?

Sylvain Breton, professeur de SVT et docteur en planétologie va tenter de répondre à cette question en explorant notre système solaire. Du volcan géant Olympus Mons sur notre voisine Mars aux mystérieux geysers d'Encelade, venez découvrir le volcanisme dans le système solaire Légende de la photo : Photographie de geyser sur le satellite de Saturne Encelade. Quelle est la nature des gaz éjectés ? Quelle est la source de l'énergie entraînant ces éruptions ? (source : NASA).

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T23:00:00+01:00

Entrée libre dans la limite des places disponibles

