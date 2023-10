Conférence à l’Observatoire SAHM Observatoire de Valcourt Valcourt, 20 octobre 2023, Valcourt.

Conférence à l’Observatoire Vendredi 20 octobre, 20h30 SAHM Observatoire de Valcourt Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les pierres célestes.

Par Roger Sicret et Pietro Bergamini,

le vendredi 20 octobre à 20h30 :

Certaines météorites ne passent pas inaperçues.

En pénétrant l’atmosphère, ces pierres célestes engendrent des phénomènes lumineux, voire sonores, spectaculaires.

Les impacts des plus grosses ont provoqué quelques cataclysmes et laissé des traces sur la croute terrestre.

Les météorites sont les vestiges de la formation des planètes, et nous en apprennent beaucoup sur l’histoire du système solaire.

Encore faut-il les retrouver !

Pour cela un réseau de détection a été mis en place, et les chercheurs font parfois appel au public dans un programme de science participative.

SAHM Observatoire de Valcourt
6 rue Roger Etienne
52100 Valcourt

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T23:30:00+02:00

