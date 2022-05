Sahel Roots (Lauréat Soko Festival) + Faliba Makeda, 18 mai 2022, Marseille.

Sahel Roots (Lauréat Soko Festival) + Faliba

Makeda, le mercredi 18 mai à 20:00

Venez découvrir le duo Sahel Roots lauréats de la 7ème édition du Soko Festival. Un projet musical inédit à ne pas manquer sur Marseille ! De plus, le groupe marseillais Faliba fera parti des festivités. SAHEL ROOTS Leur musique est une quête sonore dans une faille qui relie une Afrique traditionnelle à une part d’Afrique contemporaine si créolisée. Ce jeune groupe est composé d’Alassane Samaké, chanteur leader et percussionniste à la calebasse et au tam-tam et d’Adama Sidibé au Sokou (violon monocorde peuhl) et au Djourou Kelen (guitare monocorde mandingue). Leurs chansons parlent de la vie quotidienne au Mali, en Afrique : impôts, feux de la brousse, pauvreté économique, richesse spirituelle, amour, ruptures, envies et jalousie, du petit bonheur et malheur du quotidien, etc… À écouter : [https://soundcloud.com/mieruba](https://soundcloud.com/mieruba) FALIBA Avec son afro-fusion, Faliba livre un nouveau regard sur la tradition musicale mandingue. Entre jazz épicé et afro-beat, ce quatuor facétieux s’aventure dans les contrées d’Afrique de l’Ouest, teintées de chants en bambara, de guitare sautillante, de saxo chaud, de batterie et de percussions frénétiques. Une invitation à danser… À écouter : [https://www.faliba.fr/videos](https://www.faliba.fr/videos) INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille Prix Libre + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE

Prix Libre + 1€ d’adhésion

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T23:00:00