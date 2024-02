Sahel et solidarité Petit Kursaal et Salle Proudhon Besançon, mardi 5 mars 2024.

L’ Association “Solidarité Douroula” organise la manifestation SAHEL & SOLIDARITÉ

Conférence organisée sur le thème de L’eau et la Désertification, ici et là-bas; un film-débat « Le Périmètre de Kamsé », qui montre comment une action positive a été trouvée par les villageois, en particulier les femmes, pour faire revivre leurs champs et leur village; enfin une Table-Ronde régionale « Pour une nouvelle Solidarité ? » réunira une cinquantaine de

partenaires associatifs de la région BFC œuvrant au Sahel; le géo-anthropologue Damien Deville; et nos invités

et partenaires burkinabé, Zakaria Sé et Marie ilboudo .

Programme

Mardi 5 Mars Petit Kursaal

– 18h – INAUGURATION

– 18h30 CONFÉRENCE Eau et désertification ici et là-bas par Jean-Marie Vigoureux professeur émérite de Physique

Mercredi 6 Mars Salle Proudhon

– 14h EXPOSITION PHOTO & VIDÉO sur les actions de Solidarité Douroula

– 16h TABLE RONDE RÉGIONALE Pour une nouvelle Solidarité ? avec la participation de nos invités et partenaires burkinabé, Zakaria Sé et Marie ilboudo, des partenaires associatifs de la région BFC oeuvrant au Sahel et du géo-anthropologue Damien Deville

– 18h COLLATION SOLIDAIRE avec Miroirs du Monde

Mercredi 6 Mars Petit Kursaal

– 20h FILM-DÉBAT Le périmètre de Kamsé en présence du réalisateur Olivier Zuchuat .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 18:00:00

fin : 2024-03-05 20:00:00

Petit Kursaal et Salle Proudhon 2 Place du Théâtre

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté solidarite.douroula@gmail.com

