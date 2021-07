Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Sahariennes Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Entre traditions profanes et sacrées, héritages berbère, touareg et gnawa, ces musiciennes tissent une solidarité artistique qui surpasse largement les adversités géopolitiques de leurs patries respectives. Noura Mint Seymali, issue d’une famille de griots, est la grande voix mauritanienne de sa génération. La chanteuse Dighya Mohammed Salem porte son histoire de réfugiée sahraouie mais demeure une artiste résolument tournée vers l’avenir. Souad Asla milite, quant à elle, pour la diffusion du patrimoine musical des femmes algériennes – elle a fondé en ce sens le collectif féminin Lemma. Enfin, Malika Zarra est une artiste d’origine marocaine installée à New-York, chanteuse, compositrice, productrice au talent internationalement reconnu. Ensemble, ces femmes du désert nous racontent leur fascinante histoire commune. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 27€ / Plein tarif : 25€ / Tarif abonné : 22€ / Pass J’n’W : 10€ – Places numérotées

