Sahariennes Marseille 15e Arrondissement, 7 juillet 2022

Sahariennes Théâtre de la Sucrière 246 Rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement

2022-07-07 21:30:00

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Mauritanie / Algérie / Maroc / Sahara occidental



Au-delà des frontières de sable et des conflits, quatre chanteuses d’exception font de leurs musiques un langage universel et célèbrent leurs héritages culturels communs et leur croyance en une paix possible. Un vrai défi porté par leur énergie, leur authenticité et leur parole d’artistes. Un hymne à la sororité.



Chants traditionnels profanes ou sacrés, héritages berbère, touareg ou gnawa… nourrissent les créations musicales de Noura Mint Seymali, grande chanteuse mauritanienne issue d’une famille de griots, de la diva du Sud algérien Souad Asla, de Dighya Mohammed Salem, ambassadrice des traditions du Sahara occidental, et de l’artiste marocaine Malika Zarra. Pour cette création inédite en collaboration avec Piers Faccini, elles sont accompagnées par les instrumentistes de renom Jeiche Ould Chighaly, Mohammed Menni, Anne-Laure Bourget et Mohamed Abdennour. Tout commence par un chant, sans instrument, qui passe de voix en voix par le seul geste de la main. Immédiatement la magie opère. Unies et puissantes, elles portent haut et avec fierté leur condition d’artistes femmes sahariennes, symboles de dignité, d’indépendance et d’esprit féministe.



Création 2021

Avec Noura Mint Seymali (voix et ardin), Souad Asla (voix et percussion), Dighya Moh Salem (voix et djembé), Malika Zarra (voix et percussion), Jeiche Ould Chighaly (guitare, tidinit), Mohamed Abdennour “Pti Moh” (guembri, mandole, banjo, guitare), Anne-Laure Bourget (percussions, darbouka, cajon, daf…), Mohammed Menni (percussions, darbouka, karkabou…)

Direction artistique : Piers Faccini



Durée 1 h 40

Conseillé à partir de 5 ans

Un hymne à la sororité. Rendez-vous jeudi 7 juillet au Théâtre de la Sucrière.

Théâtre de la Sucrière 246 Rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement

