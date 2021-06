Sahariennes Institut des Cultures d’Islam, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 20h30 à 22h

payant

Depuis plus de quarante ans, les femmes sahraouies sont un symbole de dignité et d’indépendance. Ces héritières d’une tradition matriarcale incarnent les combats féministes et portent ensemble le patrimoine culturel du Sahara, dépassant les frontières arbitraires et belliqueuses. En mêlant les musiques originaires de cette région, berbères, touaregs ou gnawa, de traditions profanes ou sacrées, ce concert célèbre les héritages communs de femmes d’Algérie, du Maroc et du Sahara occidental.

Sahariennes est composée de Souad Asla (Algérie), Dighyad Noura Mint Seymali (Mauritanie), Dighya Mohammed Salem (Sahara Occidental) et Malika Zarra (Maroc). Souad Asla milite pour diffuser le patrimoine musical des femmes algériennes. Dighyad Noura Mint Seymali revisite les syncopes maures en version rock. Dighyad Mohammed Salem chante son histoire de réfugiée sahraouie. Malika Zarra, née dans le sud du Maroc, allie soul, gnawa et Chaabi. Elles sont accompagnées à la guitare par Jeich Chighaly.

Sahariennes