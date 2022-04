Sahara marocain, frontières et limites biogéographiques Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Avec des brumes atlantiques par l’Ouest, des résidus de pluies hivernales venant du Nord, des vents ensablés et chauds soufflant de l’Est et avec une mousson venant mourir par le Sud ; avec des conflits armés et des limites territoriales aussi ensablées que le reste, l’étude biogéographique du Sahara ma rocain est un magnifique cas d’étude. **Théodore Monod** fut un des premiers à poser la question des limites, mais sans réponse claire… et 80 ans plus tard- vous verrez ! – ce sont des questions d’autant plus importantes aujourd’hui dans un monde qui change. Gratuit. Consulter le [flyer](https://socbotge.ch/wp-content/uploads/2022/Seance-1222_2022-04-11.pdf).

Dans le cadre du programme de la Société botanique de Genève, M. Cyrille Chatelain, conservateur aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, anime la conférence ouverte à toutes et à tous. Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

