Sahar Mohammadi & Haïg Sarikouyoumdjian Arles, 13 juillet 2022, Arles.

2022-07-13 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-13 20:30:00 20:30:00 Place de la République Cour de l’Archevêché

Arles Bouches-du-Rhône

En dignes héritiers des traditions persane, arménienne et arabe, ces jeunes et talentueux musiciens croisent chant classique et souffle du duduk pour perpétuer une musique modale aussi séculaire que raffinée. D’élégantes improvisations en riches ornementations, ces musiques de l’extase tissent un pur moment de grâce !

+33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/sahar-mohammadi-&-haig-sarikouyoumdjian-8403

