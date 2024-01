Sagesses en KAMISHIBAÏ 紙芝居 – Théâtre déssiné Théâtre Mandapa Paris, dimanche 21 janvier 2024.

Le dimanche 21 janvier 2024

de 18h00 à 19h00

.Tout public. payant Moins de 15 ans : 8 EUR

Tarif réduit : 12 EUR

Plein tarif : 16 EUR

Contes de Chine et de sagesse d’arts martiaux du Japon !

Contes de Chine et de sagesse d’arts martiaux du Japon. Philippe Robert dynamise et fluidifie cet ancêtre du Manga qui se joue en faisant défiler des dessins racontés, joués, chantés et bruités. Il développe, façon « bd animée » cet écran vivant qui surprend par ses jeux de voix, astuces visuelles et chants du monde, pour faire découvrir à tous âges des sagesses d’ailleurs.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris

Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/sagesses-en-kamishibai-zhi-zhi-ju https://www.facebook.com/LeMandapa

