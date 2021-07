SAGES COMME DES SAUVAGES Lespinassière, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Lespinassière.

SAGES COMME DES SAUVAGES 2021-07-24 – 2021-07-24

Lespinassière Aude Lespinassière

Les compositions d’Ava Carrère et Ismaël Colombani se roulent dans la panure du basson moëlleux d’Émilie Alenda et le piment des percussions rares d’Osvaldo Hernandez. Empruntant à tout ce qui passe sous leurs fenêtres, ils caméléonnent et assemblent des morceaux de folklore, des fils de sens et des branches de révolte pour fabriquer un inimitable refuge. Une jungle-refuge à la douanier Rousseau, où l’on fabrique ici ce qu’on imagine là-bas, où les mots tentent de désorceler le quotidien et font tomber sur la ville des grappes de lianes et de fougères.

contact@11bouge.com +33 6 32 99 75 73

