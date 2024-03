SAGES COMME DES SAUVAGES L’épicentre Vésenaz, samedi 8 juin 2024.

SAGES COMME DES SAUVAGES CHANSON FOLK WORLD Samedi 8 juin, 20h30 L’épicentre TARIF NORMAL CHF 30.- / TARIF RÉDUIT CHF 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T22:30:00+02:00

SAGES COMME DES SAUVAGES

Sages Comme des Sauvages est un duo franco-américano-greco-corso-bruxellois composé d’Ava Carrère et d’Ismaël Colombani. Elle est plasticienne, polyglotte et musicienne autodidacte; lui violoniste de formation et poly-instrumentiste. Elle vient du milieu cosmopolite du cabaret berlinois; lui des musiques bruyantes et expérimentales et il compose pour la scène.

Après avoir sorti deux albums, le duo qui mélange chanson, sonorité du monde et poésie, revient cette année avec une nouvelle galette très attendue. Co-réalisé par Dakou, grand manitou du rythme afro-cubain électro et membre éminent de Tschegue, ce disque profite de la participation du chanteur algérien Sofiane Saidi, du collectif de folk occitan San Salvador et annonce une nouvelle tournée haute en couleur.

Ava : percus, chant / Ismael : cordes, chant / Nylo : percussion / Clelia : clarinette, clarinette basse

L’épicentre chemin de Mancy 61 Vésenaz 1245 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.epicentre.ch/evenement/9a89e9ea-e472-4791-a57e-30da6be5ff0f_sages-comme-des-sauvages/ »}]

DR