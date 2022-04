Sages comme des sauvages + 1re partie Ziako Bourges, 8 avril 2022, Bourges.

Sages comme des sauvages + 1re partie Ziako Bourges

2022-04-08 21:00:00 – 2022-04-08

Bourges Cher

EUR 15 Sages comme des sauvages – Musique du monde – Belgique

Tapis derrière la jungle de leurs plantes d’appartement, Ava Carrère et Ismaël Colombani observent la vie comme elle va. Le luxe engendre la misère, la mode taille des costards aux fauves et l’usine vole le feu du volcan. Sages Comme Des Sauvages échafaude sa musique comme le lieutenant Colombo mène l’enquête, comme le douanier Rousseau peint ses tigres, avec la naïveté en bandoulière, comme une arme contre le second degré et les désillusions de notre temps.

communication@antrepeaux.net

Zamora Prod

Bourges

