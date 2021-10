SAGE & START Parc Floral de Paris, 9 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 9 au 10 octobre 2021 :

samedi, dimanche de 10h à 18h

gratuit

Le salon des Grandes Ecoles (SAGE) et le salon des formations artistiques (START) organisés par le Groupe « Le Monde » ouvrent leurs portes au Parc floral de Paris, le samedi 9 et le dimanche 10 octobre.

Ces deux salons visent à aider les jeunes et leurs parents à s’informer sur la poursuite d’études après le bac, et à mieux s’orienter.

Quelles études choisir après le bac ? Comment se réorienter après une première année de fac ? Envie de faire de votre passion un métier ?

Le SAGE et le START reviennent sous une forme physique, mais aussi en format digital pour celles et ceux qui ne pourront pas se déplacer, ou qui souhaiteront prolonger leur visite en ligne, sur le site internet de chacun des salons, jusqu’au 15 octobre.

Ce format hybride offrira aux lycéens, étudiants, parents un accès à une riche documentation (une sélection d’articles du Monde, de l’Obs, de Télérama sur les études supérieures), près de 30 conférences en live ou en replay, des modules de prise de rendez-vous avec les écoles, des présentations d’établissements et de leurs cursus de formations…

Le salon des Grandes Ecoles (SAGE)

Écoles d’ingénieurs, IAE, concours, écoles spécialisées, écoles de management : plus de 100 établissements seront représentés.

Vous pourrez assister aux conférences animées par des journalistes du Monde et leur poser vos questions : l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les voies d’admission aux grandes écoles, la préparation aux concours et les différentes formations proposées. Séances de coaching, conférences et présentations des écoles vous permettront de vous préparer aux entretiens d’admission ou à la recherche de stages.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site officiel du salon

Le salon des formations artistiques (START)

Design, arts graphiques, mode, vidéo, « game », cinéma, UX-UI, digital… Si les métiers de la création vous attirent, le Salon est un événement unique pour se renseigner sur les métiers artistiques et les formations. Les visiteurs pourront échanger avec près de 60 établissements qui présenteront leurs cursus de formation et les métiers auxquels ils préparent. Ils pourront poser leurs questions, sur place sur le stand ou dans le cadre de sessions en ligne.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site officiel du salon

Événements -> Salon

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide Paris 75012

1 : Château de Vincennes (686m) 1 : Bérault (1232m) Bus Ligne 112 ou 207 – Station Stade Léo Lagrange RER A – Station Vincennes



Contact :Le Monde communication@lemonde.fr https://lemde.fr/salondesgrandesecolessage https://www.facebook.com/events/579526183249614?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface https://twitter.com/Salon_START communication@lemonde.fr

Événements -> Salon Étudiants;Ados;En famille

Date complète :

2021-10-09T10:00:00+02:00_2021-10-09T18:00:00+02:00;2021-10-10T10:00:00+02:00_2021-10-10T18:00:00+02:00