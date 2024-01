SAGASDOM 2024 – 9ème édition Parc des expositions Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Du vendredi 26 janvier 2024 au dimanche 28 janvier 2024 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 21h00

.Tout public. payant

Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier 2024, le salon de la Gastronomie des Outre-mer et des cuisines du monde, vitrine internationale de ce patrimoine culinaire, revient pour sa 9ème édition au Parc des expositions Porte de Versailles.

Présidente du salon de la

gastronomie des Outre-mer et des cuisines du monde, la célèbre chef

Babette de ROZIÈRES, bien connue des téléspectateurs et des amis

des Outre-mer, porte plus haut, chaque année, la défense et la

valorisation des richesses culinaires de ces Régions et Territoires.

Cet événement qu’elle a

fondé est l’aboutissement de plus de trente ans de militantisme de

Babette pour que l’art culinaire des Outre-mer soit enfin reconnu

au sein du patrimoine français du goût. Une opportunité renouvelée

de découvrir et déguster les saveurs des Antilles, de la Guyane, de

la Réunion mais aussi des richesses du Monde.

En quelques mots :

Le SAGASDOM c’est 3 jours, 120 exposants, plus de 50 000 visiteurs, 5000m² d’exposition, + de 100 chefs et invités prestigieux, des concours et des shows culinaires, des ateliers gastronomiques,

des villages de produits avec un espace beauté gourmande à découvrir cette année, sans oublier un programme riche en animations et en conférences !

Il est l’événement

annuel unique qui offre, à Paris – Porte de Versailles, un lieu de

rencontre et d’échanges de qualité autour de ce qui se fait le

mieux en matière de gastronomie en Outre-mer. Ultramarins,

Parisiens, habitants de la Région et visiteurs de toute la France y

trouvent une vitrine de tout ce qui fait la richesse culturelle et

l’Art de bien vivre des Outre-mer.

Cette 9ème édition vous

invite à un voyage exquis et palpitant au cœur des saveurs de la

Martinique ! Le comité

qualité SAGASDOM a sélectionné la Martinique comme «

invitée d’honneur », sur le thème des épices et de l’art de

vivre aux Caraïbes.

Vidéo de présentation

: https://youtu.be/FRjfcSx15LU?si=xalfnzXFU_83x11_

La Martinique dévoilera ses secrets les plus gourmands et nous enchantera de ses rythmes, couleurs et parfums. Imaginez-vous, le temps d’un weekend, sur les plages dorées de Fort-de-France, bercés par le doux chant des vagues, tout en dégustant un délicieux acras de morue ou en sirotant un punch coco authentique. C’est cette évasion que le SAGASDOM vous propose. Laissez-vous emporter par les battles endiablées de chefs cuisiniers, qui rivaliseront d’ingéniosité et de passion pour vous offrir des plats éblouissants, reflets de la richesse culinaire de l’Outre-mer et du monde beau pavillon dédié à la cuisine africaine..

Un vrai festival de découvertes culinaires

attend les visiteurs qui pourront

apprécier la qualité et la diversité des saveurs et des marques venues

des outre-mer mais également des cuisines du monde

avec

un beau

pavillon dédié à la cuisine africaine.

Participent au SAGASDOM

Le SAGASDOM, est naturellement le lieu de réunion des meilleurs produits des Outre- mer, mais également un lieu de rencontre unique pour les personnalités politiques, les présidents de chambres consulaires, les exposants qu’ils soient restaurateurs, traiteurs, artisans ou transformateurs.

Cette année, la personnalité

invitée d’honneur sera Éric Briffard, chef exécutif de l’école

internationale de cuisine Le cordon bleu.

Quant

à l’ambassadeur pour 2024, il s’agit de Stéphane Layani, PDG du

marché international de Rungis.

Les personnalités :

Anne Hidalgo, Maire de Paris,

Patrick Ollier, Président du Grand Paris, Son excellence Denise

Bauer, Ambassadrice des Etats-Unis en France, de nombreux

ambassadeurs de Pays francophones, Christophe Kerrero, Recteur de

l’Académie de Paris, Chancelier des Universités ainsi que

Philippe Belaval, conseiller culture auprès du Président de la

République ont déjà confirmé leur soutien actif et leur présence

sur le salon.

Les animations



Le SAGASDOM propose des

animations très diverses, avec la participation de nombreuses

personnalités. Des personnalités

telles que Yann Queffelec et Valérie Trierweiller viendront enrichir

de leurs interventions les moments forts du salon comme le Trophée

Babette ou encore l’Espace Marmaille, animé par des chefs étoilés

avec les élèves des lycées professionnels des 9 territoires des

Outre-mer pour initier les jeunes gourmands.

Qui remportera le prestigieux trophée Babette

et le prix de l’innovation cette année ?

Rendez-vous

à la Porte de Versailles, sur 3 jours et 2 nocturnes, durant lesquels

la Martinique vous dévoilera ses secrets les plus gourmands

et vous enchantera de ses rythmes, couleurs et parfums !

Parc des expositions Porte de Versailles 75015 Paris

