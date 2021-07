Paris Théâtre de la Cité Internationale Paris SAGA – Marco d’Agostin Théâtre de la Cité Internationale Paris Catégorie d’évènement: Paris

SAGA – Marco d'Agostin Théâtre de la Cité Internationale, 7 octobre 2021

de 19h à 20h, de 21h à 22h

payant

Avec la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings Danser une manière d’habiter le monde ensemble – avant l’obscurité. Dans un univers en noir et blanc, cinq êtres humains parcourent l’espace scénique, obstinément, inexorablement. Le temps se suspend, s’étire, et chaque trajet offre aux danseurs une occasion de se rencontrer, se réunir et inventer ensemble de nouveaux modes de coexistence des corps. Ce projet chorégraphique met à l’épreuve la notion de parenté, au sens d’une construction à l’unisson de récits face à l’imprévisible. Formant un groupe compact, les corps puisent dans le collectif pour se réapproprier l’espace infiniment vaste et gagner en autonomie. En collision avec leurs mouvements, leurs voix forment en chœur la bande originale de ce roman chorégraphique familial. Spectacles -> Danse Théâtre de la Cité Internationale 17 boulevard Jourdan Paris 75014

