Saga des Lehman Brothers / Épisodes 1, 2 & 3
Cosmopolis, 27 février 2022, Nantes.

du dimanche 27 février au mardi 1 mars à Cosmopolis

_Chapitres de la chute – Saga des Lehman Brothers_ est une pièce de théâtre de Stefano Massini qu’il décrit lui-même comme « un matériel scénique (…), un grand mélange de récit, de roman, de drame, de comédie, d’éléments documentaires – et même de poésie ». Le texte retrace l’histoire des frères Lehman, qui émigrent de Bavière aux États-Unis en 1844, et construirons au fil des ans, au travers de tous les grandes dates de l’histoire américaine, l’empire bancaire Lehman Brothers, empire capitaliste qui finira par s’effondrer en 2005 lors de la crise des subprimes. Les comédien-ne-s de la fidèle idée, mis en scène par Guillaume Gatteau, se saisissent du texte dans une lecture théâtralisée structurée en 9 épisodes de 45 minutes, qu’ils montent au fil du temps et des espaces. Aujourd’hui, les trois premiers sont créés et disponibles à la diffusion, les six à suivre sont en cours de préparation et de production. La compagnie La Fidèle Idée vous invite à découvrir les épisodes 1, 2 & 3 à Cosmopolis. Vous pourrez les savourez en totalité, ou à l’unité, à l’occasion des nombreuses séances programmées les dimanche 27, lundi 28 février et mardi 1er mars.

Entrée gratuite, pass vaccinal à présenter à l’accueil

Lecture théâtralisée par la Cie La Fidèle Idée

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T15:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-02-28T14:00:00 2022-02-28T22:00:00;2022-03-01T15:00:00 2022-03-01T22:00:00