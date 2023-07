Ouverture de saison ! Safran Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme Ouverture de saison ! Safran Amiens, 16 septembre 2023, Amiens. Ouverture de saison ! Samedi 16 septembre, 10h00 Safran Entrée libre Samedi 16 septembre – dès 10h Pour démarrer la saison, venez profiter entre amis ou en famille des premiers spectacles qui vous sont offerts, ce moment délicieux sera également l’occasion pour vous de réserver vos billets, d’acheter vos abonnements, et de vous inscrire aux ateliers ! 10h – 12h et 14h – 16h : Atelier découverte

Venez vous initier aux ateliers de pratiques artistiques proposés toute l’année par les artistes et les intervenants. 11h et 14h30 : Visite de l’exposition Cyclocirqo, de Louise Gügi

10h30 / 14h / 15h30 : Spectacle Cendrillon de Scopitone & Cie (Théâtre/Objets)

16h : Spectacle La Crise de l’Imagination de la Compagnie Rauxa (Cirque/Objets/Danse) Safran 3 rue Georges Guynemer – 80000 Amiens Amiens 80080 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Le Safran

