Saflikad de Barba Loutig + Brazakuja : double concert, 26 juin 2022, .

Saflikad de Barba Loutig + Brazakuja : double concert

2022-06-26 – 2022-06-26

17h – Saflikad de Barba Loutig

Pour sa nouvelle création « Saflikad », Barba Loutig élargit la ronde. Bien ancrées dans les traditions chantées populaires et vivantes de Bretagne, les quatre chanteuses ouvrent désormais leur répertoire aux gwerzioù et complaintes toujours avec la volonté d’intégrer la polyphonie là où, jusqu’à présent, elle était peu répandue. Passionnées des chants populaires du monde, elles font dialoguer les territoires au-delà des frontières de la péninsule. À quatre voix elles font résonner des mélodies rapportées de voyages (Galice, Hongrie, Albanie,…) qu’elles s’approprient dans leur propre langue au travers de poésies populaires bretonnes ou de textes de leurs compositions.

18h – Brazakuja

Trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie… Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré. Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent, ses mots nous donnent le sourire aux lèvres autant qu’ils peuvent nous donner la larme à l’œil. Unis par leur amitié, inspirés par leurs voyages, forts de leur solide expérience sur scène, et fascinés par l’universalité de la musique, les trois musiciens partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de partager, de toucher notre humanité.

17h – Saflikad de Barba Loutig

Pour sa nouvelle création « Saflikad », Barba Loutig élargit la ronde. Bien ancrées dans les traditions chantées populaires et vivantes de Bretagne, les quatre chanteuses ouvrent désormais leur répertoire aux gwerzioù et complaintes toujours avec la volonté d’intégrer la polyphonie là où, jusqu’à présent, elle était peu répandue. Passionnées des chants populaires du monde, elles font dialoguer les territoires au-delà des frontières de la péninsule. À quatre voix elles font résonner des mélodies rapportées de voyages (Galice, Hongrie, Albanie,…) qu’elles s’approprient dans leur propre langue au travers de poésies populaires bretonnes ou de textes de leurs compositions.

18h – Brazakuja

Trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie… Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré. Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent, ses mots nous donnent le sourire aux lèvres autant qu’ils peuvent nous donner la larme à l’œil. Unis par leur amitié, inspirés par leurs voyages, forts de leur solide expérience sur scène, et fascinés par l’universalité de la musique, les trois musiciens partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de partager, de toucher notre humanité.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par